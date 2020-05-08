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Aktüel

Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor

Gürsu Belediyesi temizlik ekipleri, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:48:06 -
Gürsu’da toplu taşımada önlemler alınıyor

Gürsu Belediyesi temizlik ekipleri, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizi korona virüs salgınından koruma önlemlerimiz kapsamında, ilçemizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bizler hepimizin sağlığını korumak için tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Özgürce dışarıda dolaşacağımız güzel günlerin en kısa zamanda gelmesi için, hemşehrilerimizin de, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.


Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce, Gürsulular’ın korona virüs salgınından korunması için yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki minibüsler, taksiler ve duraklar dezenfekte edilerek salgının önlenmesi amaçlanıyor.

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