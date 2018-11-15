Gürsel Tekin'in işi fala kaldı! "Bak, adaylık gözüküyor"

CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü'ye konuştu.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışa hazır olduğunu açıklayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var. 39 ilçenin tamamına hakimim. 785 mahalleyi dolaşmış insanım" dedi.

İşi fala kaldı! Kendini böyle avuttu

Tekin, Sözcü çalışanı Dilek Karaarslan'a da kahve falı baktırdı. Öztürk, o sırada yaşananları şöyle aktardı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin kahvesini içtikten sonra, Dilek Karaarslan da falına baktı. "Başkan adaylığı gözüküyor" demesi, Tekin'in hoşuna gitti. O da, fincanı dikkatlice inceledi, Saygı Öztürk de "Hayırlısı neyse o olsun" dileğinde bulundu.