Gürsel Tekin'den flaş hamle! O sektöre adım atma kararı aldı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’in medya alanındaki yeni girişimlerini ele aldı. Altınok, Tekin'in medyaya girme hevesini ve yerel haberciliği aşma iddiasını sorguladı. Tekin’in önümüzdeki seçimlerde bir vekillik kapma planları yaptığını iddia eden Altınok, Tekin’in medya girişimlerinde dikkatli olması gerektiğini, bazı isimlerden uzak durmasının yerinde olacağını belirtti. Melih Altınok, ironik yazısında şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 7 Haziran seçimleri öncesi kameraların karşısına geçip "Kazandıkları günün ertesinde vakit kaybetmeden kendilerini desteklemeyen medya kuruluşlarına el koyacaklarını" açıklayan Gürsel Tekin bir süredir işsiz.

CHP'nin yeni yönetimi kendisini mahalli seçimlerde Esenyurt belediye başkanı adayı bile ilan etmeyince partinin Atatürkçülük'ten uzaklaştığını söyleyip istifasını vermişti.

Basında yer alan haberlere göre Tekin'in medyaya yönelik hevesleri depreşmiş. "Mahallelere sıkışmış haberciliği" aşma iddiasıyla medyaya girecekmiş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğru bir hedef. Yerel seçimler bitti, şimdi bütün mesele 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri.

İnternet gazeteciliğiyle, Özgür Özel yönetimi, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında daldan dala sekerek bir vekillik bile kapabilir.

Hemşerisi Barış Yarkadaş bu işlerde uzman, ona danışsın. Tuncay Özkan'dan ise uzak dursun, kolu bacağı kaptırabilir."