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Siyaset Gürsel Tekin koronavirüse yakalanınca Bakan Koca’a teşekkür etmeye başladı
Siyaset

Gürsel Tekin koronavirüse yakalanınca Bakan Koca’a teşekkür etmeye başladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni tip koronavirüse yakalandı. Tekin'in testi pozitif çıktı. Koronavirüs yakalamandan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ağır eleştirilerde bulunan Tekin, testinin pozitif çıkması sonra 'teşekkür' etmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:37:00 - 2020-11-13 12:18:21
Gürsel Tekin koronavirüse yakalanınca Bakan Koca’a teşekkür etmeye başladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Koca'ya teşekkür etti

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra Bakan Koca'ya teşekkür eden Gürsel Tekin, daha önce sosyal medyadan Fahrettin Koca'yı hedef alan paylaşımlarda bulunuyordu.

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Yorumlar

kibarcik

sana şimdi nasıl dua edelım heee ömrün dını ıslama hakaret ıle gecıyor abbeee muflıs secdesız melun amelınle gorecegınıgor veselam
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Kanuni

İzmir kızılay binası yıkıldı mı yıkılmadı mı ? Onu da bi de hele !
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