Gürsel Tekin koronavirüse yakalanınca Bakan Koca’a teşekkür etmeye başladı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni tip koronavirüse yakalandı. Tekin'in testi pozitif çıktı. Koronavirüs yakalamandan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ağır eleştirilerde bulunan Tekin, testinin pozitif çıkması sonra 'teşekkür' etmesi dikkat çekti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakan Koca'ya teşekkür etti
Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.
Koronavirüse yakalandıktan sonra Bakan Koca'ya teşekkür eden Gürsel Tekin, daha önce sosyal medyadan Fahrettin Koca'yı hedef alan paylaşımlarda bulunuyordu.