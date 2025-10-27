Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından şaibeli kongre nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Tekin programda 42 yıllık CHP üyeliğinin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğini anlatarak, “22 gün 'trend topic' oldum. Türkiye tarihinde bir siyasetçinin 22 gün boyunca "trend topic" olduğunu görmedik. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş, dünya karışık ama biz gündemdeyiz. İstisnasız parti yöneticilerimizin tamamı beni eleştirdi. Ama parti içinde beni asıl engelleyen kişi Ekrem İmamoğlu’dur. Ben CHP’de resmen zenci oldum. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım” dedi.

40 GÜN BEKLEYİN

Parti içinde yakında bazı önemli gelişmeler olacağını da ima eden Gürsel Tekin, “40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek” dedi. Tekin, CHP içindeki hukuki sürece de değinerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne 42 yılımı verdim. Bugün partinin başında ciddi bir sorun var. Bunu altını çizerek söylüyorum, bu sorunu reddedemezdik. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

EŞİME EVLADIMA KÜFRETTİLER

Tekin “Bugüne kadar konuşmamamın tek nedeni yani televizyonlara çıkmamamın bu üç televizyondan beklediğim şey. Her üç televizyonda da bu demokratik hakkımı, hukuksal hakkımı önümüzdeki günlerde mutlaka kullanacağım. NOV TV, Sözcü TV, Halk TV. Onlar hakaret ettiler her gün, yalan söylediler. Aziz İhsan'ı ortaklarını çıkardılar, bize saldırttılar. Bir sürü ailemize, çocuğumuza laf söylediler. Benim çocuğuma, eşime, aileme kim hakaret edebilir. Bunu kabul etmek mümkün olur mu? Bu televizyonlarda yapıldı işte. Evet cevap vereceğim. Diyorum ki çağırın yayınıza, nasıl ki Aziz İhsan'ın iş ortaklarını çağırdınız, bize bir sürü ağır laflar söyledilerse biz de söz hakkımızı kullanalım” dedi.