  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. 42 yılını verdiği Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Tekin, kendisini asıl engelleyenin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek partide çok yakında yeni ve önemli gelişmeler yaşanacağını sözlerine ekledi. Tekin “40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek” dedi.

Mahkeme tarafından şaibeli kongre nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Tekin programda 42 yıllık CHP üyeliğinin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğini anlatarak, “22 gün 'trend topic' oldum. Türkiye tarihinde bir siyasetçinin 22 gün boyunca "trend topic" olduğunu görmedik. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş, dünya karışık ama biz gündemdeyiz. İstisnasız parti yöneticilerimizin tamamı beni eleştirdi. Ama parti içinde beni asıl engelleyen kişi Ekrem İmamoğlu’dur. Ben CHP’de resmen zenci oldum. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım” dedi.

40 GÜN BEKLEYİN

Parti içinde yakında bazı önemli gelişmeler olacağını da ima eden Gürsel Tekin, “40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek” dedi. Tekin, CHP içindeki hukuki sürece de değinerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne 42 yılımı verdim. Bugün partinin başında ciddi bir sorun var. Bunu altını çizerek söylüyorum, bu sorunu reddedemezdik. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

EŞİME EVLADIMA KÜFRETTİLER

Tekin “Bugüne kadar konuşmamamın tek nedeni yani televizyonlara çıkmamamın bu üç televizyondan beklediğim şey. Her üç televizyonda da bu demokratik hakkımı, hukuksal hakkımı önümüzdeki günlerde mutlaka kullanacağım. NOV TV, Sözcü TV, Halk TV. Onlar hakaret ettiler her gün, yalan söylediler. Aziz İhsan'ı ortaklarını çıkardılar, bize saldırttılar. Bir sürü ailemize, çocuğumuza laf söylediler. Benim çocuğuma, eşime, aileme kim hakaret edebilir. Bunu kabul etmek mümkün olur mu? Bu televizyonlarda yapıldı işte. Evet cevap vereceğim. Diyorum ki çağırın yayınıza, nasıl ki Aziz İhsan'ın iş ortaklarını çağırdınız, bize bir sürü ağır laflar söyledilerse biz de söz hakkımızı kullanalım” dedi.

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu
Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

Gündem

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler
İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

Gündem

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?
ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

Gündem

ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sen ne diyorsun::))

Irkçı bölücü yabancı istihbaratlara koz veren yoldaş Ülkemin insanlarını Kürt Laz çerkez Abaza diye bölüp kin ve nefret aşılamak ancak israilin işine gelir sen kime hizmet ediyorsun. Gürsel Tekin 45 senedir CHP nin içinde şimdiye kadar mal varlığını yazmadın da şimdi Fondaşlarınızı eleştirince mi aklına geldi CHP nin esedci Trol kanadından mısın.

ne diyor bu ::))

Gürsel Tekin (6 Ocak 1964'te Ardahan , ) Kürt kökenli bir siyasetçi Gürsel Tekin, giydiği gömleğin 1000 lira olduğu ve 268 daire, 9 villa, 7 benzin istasyonu ...Gürsel Tekin'in son eşinin ismi Mehtap Özkan... Gürsel Tekin'den 26 yaş küçük olan eşi Mehtap Özkan haber spikeri. Gürsel Tekin'in 3 çocuğu bulunuyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23