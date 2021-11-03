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Siyaset CHP'li Gürsel Erol'a 'heykel' tepkisi: İnanç alanlarını tahrip ediyor
Siyaset

CHP'li Gürsel Erol'a 'heykel' tepkisi: İnanç alanlarını tahrip ediyor

Tunceli'de vatandaşlar, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un 'peyzaj' adı altında aslan heykeli diktirdiğini ve kendi adının yazdığı tabelalar koydurduğunu belirterek inanç alanlarını tahrip ettiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 18:31:00 - 2021-11-03 18:54:56
CHP'li Gürsel Erol'a 'heykel' tepkisi: İnanç alanlarını tahrip ediyor

Tunceli'de vatandaşlar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un kentte yaptığı çalışmaları eleştirdi. Erol'un Ana Fatma Ziyareti'ne peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirdiğini ve kendi adının yazılı olduğu tabelalar koydurduğunu söyleyen kişiler, halkın inançları dikkate alınmadan bu alanların onarım - peyzaj adı altında tahrip edildiğini öne sürdü.

Ana Fatma Ziyareti'nde toplanan vatandaşlar adına basın açıklaması yapan Reyhan Kumru, bir süre önce Ana Fatma Ziyaretine, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirildiğini ve kendi adının yazılı olduğu tabelalar koydurulduğunu ileri sürdü.

"Dokunduğu her yere imzasını bırakıyor"

Gelen tepkiler yüzünden isimlerin bulunduğu tabelaların bu alandan kaldırıldığını belirten Kumru, "Gürsel Erol, her ne kadar 'Haberim yoktu, taş ustasının ismimi yazdığı tabela bilgim dışında' demiş olsa da biz Gürsel Erol'un dokunduğu her yere imzasını bıraktığını biliyoruz. Alevi halkı açısından kutsal sayılan inanç alanlarına geçmişten beri tahribatlar, onarım-peyzaj adı altında devam ediyor." dedi.

"İnanç alanlarındaki hizmette halktan onay alınmalı"

Kumru, milletvekili Erol'un peyzaj düzenlemesi yapmak için Tunceli halkından ve kurumlarından onay almadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ana Fatma'da, halkın inancını dikkate almaktan çok kendi isminin ön plana çıkmasını önemseyen bir zihniyetin ürünü olarak ortaya çıkmış tahribat söz konusudur. Halk için değer verilen inanç alanlarının reklama ve betona gömülmesini doğru bulmuyoruz. İnanç alanlarına dair bir hizmet, yardım ve düzenleme yapılacaksa o alandaki halktan onay alınmalıdır. Bu nedenle Ana Fatma Ziyareti'ne yapılanları samimi bulmuyoruz."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından dağıldı.

Öte yandan halkın tepki göstermesi üzerine tabelalar ve aslan heykeli kaldırıldı.

 

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