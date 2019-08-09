0553 313 94 23

Gürpınar’da ücretsiz Wİ-Fİ dönemi

Van’ın Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi 1.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:59
Gürpınar’da ücretsiz Wİ-Fİ dönemi

Van’ın Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi 1. Dönem ilk toplantısını, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Burada gençlerle bir araya gelen Başkan Tanış, ücretsiz Wİ-Fİ sisteminin bugün itibariyle ilçe merkezi ve Güzelsu Mahallesi’nde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.


Gürpınar Belediyesi yeni dönemde hayata geçirdiği gençlik meclisi ile 63 mahalleden gelen gençleri, karar alma sürecine katılmalarını amaçlıyor.


Bu kapsamda ilki Gürpınar Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da katıldı.


Burada konuşan Başkan Tanış, gençlerle bir arada olmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Başkan Tanış, “Bugün ilçemizin ilk gençlik meclisi toplantısını gerçekleştiriyoruz. Amacımız meclis aracılığıyla gençlerimizi iyiye, güzele ve bilimsel çalışmalara yönlendirerek geleceğe sağlam adımlar atmalarını sağlamak. Gençlerimizle burada daha güzel bir Gürpınar’ın inşası için fikir alışverişinde bulunurken aynı zamanda mahallelerinde olan tüm sorunlar masaya yatırılacak. Vatandaşlarımızla olan gönül bağımızı bu tür projelerle artıracağız” dedi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Gürpınar’da yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:


“Açılan yeni sayfayla Gürpınar’da gönül ve hizmet belediyeciliği göreve başladı. Kısa süre içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Seçimden önce söz verdiğimiz projeler var, bunlar için uğraşıyor, yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tekstilkent, su fabrikası, Hoşap Mahallemizin yeni yapılaşma süreci şu an masamızda olan önemli çalışmalarımız arasında. Allah’ın izniyle bunlarında hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.”


Gürpınar Belediyesinden gençlere bayram hediyesi


Seçim döneminde gençlerle sık sık bir araya gelip ücretsiz Wİ-Fİ için söz veren Başkan Tanış, “Bugün itibariyle ilçe merkezimiz ve Güzelsu Mahallemiz ücretsiz Wİ-Fİ ile buluşuyor. Altyapı sorunumuz olmasına rağmen GSM operatörleriyle teknik konularda mutabakata vardık. Bu sayede altyapısı olmayan Gürpınar’a şu an fiber kablo sistemini getirdik. Gürpınar merkezde 7, Güzelsu Mahallesi’nde ise 6 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Teknolojinin tüm imkanlarını Gürpınarlıların hizmetine sunmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda Wİ-Fİ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaraları ile sisteme kaydolmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar Gürpınar Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:59
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 19 milyon TL net kar
    1. VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1..
    2. Park halindeki motosikleti çalan..
    3. Manyas’ta bayramlaşma
    4. GÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde..
    5. Azez'de terör operasyonu
    6. La Liga'da pazartesi maçlarına iptal..
    7. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    8. Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
    9. Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret..
    10. Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık..
    11. İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    12. Yolcu otobüsünde "duman" paniği
    13. Helikopter destekli trafik kontrolü..
    14. Bursa’da 50 hektar ormanlık alan..
    15. Kargı’ya 8 öğretmen atandı
    16. Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si..
    17. Evinin önünde ayağından vuruldu
    18. Karesi ailesi bayramlaştı
    19. Çan’da huzur ve trafik uygulaması
    20. Denizli’de midibüs ile otomobil..
    21. Polis ekiplerinden bayram öncesi..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP..
    23. "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate..
    24. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    25. İnegöl’de gök yüzünü dumanlar kapladı
    26. Neustaedter'den veda mesajı
    27. Ömer Çelik’ten partilisine ‘Sigarayı..
    28. Büyükelçiler gençlerle playstationda..
    29. İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde..
    30. Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!