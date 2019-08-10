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Güroymak’ta "Bilgi Evi" açılışı yapıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde “Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi” açılışı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:48
Güroymak’ta "Bilgi Evi" açılışı yapıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde “Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi” açılışı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Bilgi Evi açılışı öncesi Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılanan Vali Çağatay, kurum amirleriyle Kaymakamlık binasında bir araya gelerek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay Kaymakamlık binasından ayrılarak ilçede hayırsever İşadamı Ahmet Mücteba Albayrak tarafından yapılan “Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi” açılış kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi. Bilgi evinin içerisinde bulunan çok amaçlı salon, müzik, resim, satranç sınıfları, kütüphane bilgisayar, sosyal etkinlik sınıflarını gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.


Vali Çağatay açılış esansında yaptığı konuşmada; “Daha öncesinde ilçeye bir ilkokul binası kazandıran hayırsever işadamı bu kez bilgi evi kazandırmış oldu. Bu nedenle hayırsever İşadamı Ahmet Mücteba Albayrak’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Açılışın hemen ardından ilçeye bağlı Günkırı Belde Belediyesine geçen Vali Çağatay, Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy tarafından karşılandı. Belediye binasında Belediye Başkanı ve Belediye birim Müdürleri ile uzun bir süre sohbet etikten sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:48
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