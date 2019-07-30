Gurme Vedat Milor saldırıya uğradı!

Dünyacı ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da uğradığı saldırıyı anlattı. Milor, twitter hesabında başından geçenleri aktararak gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin hesaplarını da iletisine ekledi.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Adalar’da uğradığı şiddet olayını twitter hesabından paylaştı.

Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söyledi.

Milor’un Twitter hesabından duyurduğu olay şöyle:

"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor."

"Beni denize doğru itti"

"Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada."