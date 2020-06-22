  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gürle’nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:57:54 -
Gürle’nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı. Gürle yolu, yeni görünümüyle hem daha güzel, hem de daha güvenli bir hale geldi.


İl genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt ve beton yol uygulamasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmasının ardından mevcut güzergahta, çizgi, CTP ve levha çalışmasını da tamamlayarak trafikte güveni sağladı. Yapılan bu çalışmalar mahalle sakinlerinin yanı sıra, özellikle hafta sonu Gürle Mahallesi’ne piknik yapmak için giden vatandaşları da memnun etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı