  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gürkan Zengin'den HDP açıklaması: Mecburlar
Gündem

Gürkan Zengin'den HDP açıklaması: Mecburlar

Gazeteci Gürkan Zengin, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP'nin Kandil tarafından kurulan bir parti olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim aday gösterilirse gösterilsin onu destekleyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 01:59:00 - 2021-11-05 02:23:08

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katılan gazeteci Gürkan Zengin, HDP'nin parti yönetimi ve kararı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim aday gösetirilse gösterilsin ona oy vermeye mecbur olduğunu söyledi.

"Ellette ittifakın içine almazlar"

Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmenin sadece Türkiye içi siyasi bir mesele olmadığını, bir jeopolitik denklem meselesi olduğunu vurgulayarak Millet İttifakı'nın bu oyları garanti gördüğü için HDP'yi bu yüzüden ittifakın içine alma gereği duymadıklarının altını çizdi. Zengin "Ellette ittifakın içine almazlar, alırlarsa tepki çekebilir, ama dışarda da olsa içerde de olsa oyları garantidir" dedi.

"Kandil kararı HDP'nin kararıdır"

HDP'nin bir siyasi karar gücü olmadığını savunan Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü "HDP Kandil'den yönetilir. Kandil kararı HDP'nin kararıdır. 1990 yılında HEP'in kuruluşundan beri tüm siyasi hareketler PKK'nın kontrolü altındadır. PKK'nın iradesi dışında hiçbir politik tavır sergilememiştir. Bugün de HDP'nin kararı PKK'nın kararıdır" dedi.

"PKK Amerika'dan binlerce tır silah alan bir örgüttür"

"PKK nedir" diye soran Zengin, "PKK Amerika'dan binlerce tır silah alan bir örgüttür. PKK'ya Amerika alan vermekte, meşruiyet vermekte, silah vermekte, böyle bir PKK Amerika'ya rağmen aday belirleyip Erdoğan'ın bu sefer devrilmesini enllemeye yönelik bir takım manevralara giremez" dedi.

ABD'nin sahadaki manevelasının PKK olduğunu savunan Zengin, "Erdoğan devrilsin isteyen, her örgüt, her yapı, her siyasi hareket de Erdoğan'ın karşısındaki adayı kim olursa olsun desteklemeye mecburdur." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'
Teknoloji

'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'

Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, sahada olmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye biz..
Guardiola'nın yerine o geliyor
Spor

Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler. ..
Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular
Gündem

Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, 29 Ekim etkinliği kapsamında öğrencilere yakışmayacak kılık-kıyafet tercihinin y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay