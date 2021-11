Gürkan Zengin'den HDP açıklaması: Mecburlar

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katılan gazeteci Gürkan Zengin, HDP'nin parti yönetimi ve kararı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim aday gösetirilse gösterilsin ona oy vermeye mecbur olduğunu söyledi.

"Ellette ittifakın içine almazlar"

Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmenin sadece Türkiye içi siyasi bir mesele olmadığını, bir jeopolitik denklem meselesi olduğunu vurgulayarak Millet İttifakı'nın bu oyları garanti gördüğü için HDP'yi bu yüzüden ittifakın içine alma gereği duymadıklarının altını çizdi. Zengin "Ellette ittifakın içine almazlar, alırlarsa tepki çekebilir, ama dışarda da olsa içerde de olsa oyları garantidir" dedi.

"Kandil kararı HDP'nin kararıdır"

HDP'nin bir siyasi karar gücü olmadığını savunan Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü "HDP Kandil'den yönetilir. Kandil kararı HDP'nin kararıdır. 1990 yılında HEP'in kuruluşundan beri tüm siyasi hareketler PKK'nın kontrolü altındadır. PKK'nın iradesi dışında hiçbir politik tavır sergilememiştir. Bugün de HDP'nin kararı PKK'nın kararıdır" dedi.

"PKK Amerika'dan binlerce tır silah alan bir örgüttür"

"PKK nedir" diye soran Zengin, "PKK Amerika'dan binlerce tır silah alan bir örgüttür. PKK'ya Amerika alan vermekte, meşruiyet vermekte, silah vermekte, böyle bir PKK Amerika'ya rağmen aday belirleyip Erdoğan'ın bu sefer devrilmesini enllemeye yönelik bir takım manevralara giremez" dedi.

ABD'nin sahadaki manevelasının PKK olduğunu savunan Zengin, "Erdoğan devrilsin isteyen, her örgüt, her yapı, her siyasi hareket de Erdoğan'ın karşısındaki adayı kim olursa olsun desteklemeye mecburdur." dedi.