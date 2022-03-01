Gürkan Zengin: Türkiye'ye değer vermeyen bedelini öder

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu ve Rus İşgali'nde 5. Gün'ün değerlendirildiği programa katılan gazeteci Gürkan Zengin, ABD'nin Ukrayna politikasına değinirken ABD- Türkiye politikalarının geleceğine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna krizinin dünyada dengelerin yeniden oluştuğu bu dönemde ABD'nin bundan sonraki süreçte özellikle PYD'ye yönelik Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alarak Rusya'ya karşı Türkiye'yi yanında görebilmek için PYD tavrında bir değişiklik yapar mı sorusuna değinen Gürkan Zengin ABD'nin Türkiye'yi yanında görmek istiyorsa bunları yapmak zorunda olduğunu söyledi. Zengin "ABD bunları yapar mı emin değilim. Elbette yapmalı. Çünkü müttefikidir, müttefiklik hukuku vardır." dedi.

"ABD hala Türkiye Katsa yaptırımları uyguluyor"

ABD devlet aklının bir süredir Türkiye'ye bakışının müttefik olmayacak şekilde stratejik körlük içinde hareket ettiğini söyleyen Zengin "Washington yönetiminin yaptığı PYD'ye PKK'ya devlet kurduracağım diye 84 milyonluk bir Türkiye'yi, 3-5 coğrafyayı bilfiil kontrol eden, bölge üstü bir askeri gücü yabancılaştırmak, düşmanlaştırmak kadar akıl dışı bir stratejik körlüktür. Ukrayna'daki krizden sonra tablo çok daha vahim bir hale geldi. ABD'nin Türkiye ile ilgili çoktan değiştirmiş olması gereken ama hala sürdürdüğü tercihleri var, ama yapmıyor. ABD hala Türkiye Katsa yaptırımları uyguluyor, müttefikine ambargo uyguluyor, savunma silahlarını vermiyor, Türkiye alamadığı silahları Rusya'dan temin ediyor diye ambargolara maruz kalıyor. Bu ne kadar PKK sevgisiymiş de Türkiye gibi bütün teknik ve stratejik analizlerde olmazsa olmaz diyebileceğiniz bir gücü akıl dışı bir şekilde gözardı edebiliyorsunuz." dedi.

"Türkiye'nin hava kuvvetleri eskiyor"

" Bu coğrafyada Türkiye kesinlikle ihmal edilemez. Ederse de bedelini öder." diyen ve Türkiye'nin hava sahasını kapatmadığı nedeniyle bir takım yorumcuların eleştirilerine değinen Zengin sözlerini şöyle sürdürdü " Türkiye hava sahasını nasıl kapatsın, niye kapatsın. Sizden alamadığı desteği öbür taraftan aldığını görüyoruz. Afrin harekatında hava sahasını açan bir Rusya var. Bütün Suriye operasyonlarımıza karşı çıkan, elimizi tutan, harekatı durduran Amerika var. Türkiye'nin hava kuvvetleri eskiyor, yeni hava kuvvetlerine ihtiyacı var ama ABD F-35 projesinden Türkiye'yi çıkartıyor. Türkiye müttefiki olan ABD'den Patriot füzesi alabilmek için 6 yıl müzakere yürütüyor ve müzakereler başarısızlıkla sonuçlanıyor ve vermiyorlar. Gidip Rusya'dan füze alınca da ABD'den ambargo yiyorsun. Bunun gibi Fetullah Gülen meselesi gibi kepaze durumu hiç söylemiyorum. Tüm bunlara bakıp Türkiye Rusları şöyle etsin böyle etsin demek çok basit konuşmalardır. "

"Amerika ve Rusya ile ilişkimin ne olduğunu görmek durumundayım"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşamki analizi bu nedenle çok değerlidir." diyen Zengin Türkiye'nin bölgesel denklemleri göz önünde bulundurarak kendi çıkarlarını ön plana çıkardığını belirterek " NATO üyesiyiz kararlarına uymalıyızdan önce hukuki bir durum varsa uyarız ancak bir jeopolotik analiz gündeme geldiğinde bütün bu faktörler devreye giriyor ve ben Amerika ve Rusya ile ilişkimin ne olduğunu görmek durumundayım" dedi..

"Türkiye'nin namütenahi imkanları vardır"

"Rusya bize çok büyük dost bir ülke değildir. Rusya'nın Türkiye'ye karşı elinde bir iki kozu var. Bunlardan biri PKK'ya daha fazla destek verebilir, ama Amerikanınki stratejik bir destektir." diyen Gürkan Zengin Rusya'nın Türkiye'ye karşı İdlib'te göçü tetikleyebileceğini ancak Türkiye'nin elinde kartı olmayan bir ülke olmadığına dikkat çekerek " Karadeniz ve boğazlar Rusya'nın ekonomisi açısından olağan üstü önemlidir. İş buralara, sıcak çatışma gibi durumlara geldiği zaman Türkiye'nin namütenahi imkanları vardır. Askeri, ekonomik ve coğrafi olarak da imkanları vardır. Bunu bütün aktörler bilir. ABD bunu 50 yıldır görüyor ve stratejik bir körlükle Türkiye ile ilişkilerini örgütlerle kıyaslar hale geldi. " dedi ve ABD'nin Türkiye politikalarındaki yanlışların gelecekte Amerika için doğuracağı faturalara dikkat çekti.