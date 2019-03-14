Gürkan, mahalle sakinleri ile buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "31 Mart’ta çok güçlü bir şekilde sandıklardan çıkmak zorundayız. Malatya’da, cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ’gönül belediyeciliğini’ destan olarak Malatya’da yazacağız" dedi.

Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Emeksiz’de mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Gürkan, "Çıktığımız yol, kutlu bir yol. Bu memleketi mazisine layık istikbale hazırlama hareketidir. Memleketin birliğini, beraberliğini, dirliğini, düzenini ihtisas etme hareketidir" ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta Malatya’nın rekor kırarak bir destan yazacağını kaydeden Gürkan, "31 Mart’ta çok güçlü bir şekilde sandıklardan çıkmak zorundayız. Malatya’da, cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ’gönül belediyeciliğini’ destan olarak Malatya’da yazacağız. Malatya’da hem rekor bir oy alacağız hem de Türkiye’de 81 ilin rekorunu da kıracağız. Kırılan bu rekora da Malatya destanı diyeceğiz. Malatyalılar destan yazmaya hazır. Malatyalılar destan yazmaya alışık. İlim, irfan, kahramanlık ve medeniyet destanları bu topraklarda yazıldı.İnşallah gönül belediyeciliğinin destanı da yine bu topraklarda ve sizler tarafından yazılacak. Memleketimize de bu yazılan destan birlik, beraberlik, dirlik, düzenin de çimentosu olacak. Herkes Malatya’nın yazmış olduğu gönül belediyeciliği destanını da bütün Türkiye görecek. Malatya’daki gönül belediyeciliği destanını 81 milyon kişi okuyacak. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.