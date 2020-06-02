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Aktüel

Gürgentepe'nin Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:47:47 -
Gürgentepe'nin Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

İlçeye bağlı Yurtseven Mahallesi'nin Ağtepe mevkisinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildiği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Gürgentepe ilçesi Yurtseven Mahallesi Ağtepe mevkisinde 2 Haziran saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalleye giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı kaydedildi.


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