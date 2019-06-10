Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı
Okullararası Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ’ın ev sahipliğinde başladı.10 Haziran 2019 Pazartesi 17:29
Okullararası Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ’ın ev sahipliğinde başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı’nın programında yer alan Okul sporları Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bugün Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başlayan şampiyonanın 13 Haziran’a kadar devam edeceği aktarıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporlar Güreş Gençler(A) Türkiye Birinciliği Müsabakaları 10 Haziran 2019 tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başladığını bildirirek,Grakomen ve Serbest Stillerde mücadelelerin olacağını aktardı.
Müsabakalara toplam 54 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 417 sporcunun katıldığı belirtildi.
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