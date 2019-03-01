Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası - Milli güreşçiler, turnuvanın ikinci gününde bir altın, 3 bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, bir altın, 3 bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 72 kiloda Buse Tosun altın madalya kazandı. Buse Tosun, turnuvada üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda Rahman Bilici ve 82 kiloda Hasan Berk Kılıç ile serbest stil 92 kiloda İbrahim Bölükbaşı bronz madalya aldı. Turnuvaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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