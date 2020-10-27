Gürcü mafya ve çetesi enselendi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce birden fazla polisiye soruşturmadan geçirilen ve sınır dışı edilen uluslararası bir suç örgütünün lideri ‘Andry Malyi’ lakaplı Gürcistan asıllı Guram Chikladze’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını ve İstanbul’da gizlendiğini ve eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.



Rusya merkezli bir mafya grubuna liderlik ettiği belirlenen Chikladze’nin, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir otelde kaldığı saptandı. Organize Polisi, dün gece saat 03.30 sıralarında söz konusu otele Özel Harekat Timleri eşliğinde baskın düzenledi.



Operasyonda uluslararası suç örgütü lideri ‘Andry Malyi’ lakaplı Guram Chikladze ile Z.K. ve S.K adlı iki yakın koruması, uykuda yakalanarak gözaltına alındı. Baskında şüphelilerin çantalarında Avusturya yapımı Glock marka 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 41 mermi ve 3 polis telsizi ele geçirildi.



Çete liderinin, yakalanmamak ve dinlemeye takılmamak için cep telefonu kullanmadığı, baskında ele geçirilen telsizleri de haberleşme yönteminde kullandıkları öğrenildi. İçinde birçok ülkeden üyesi bulunan Rusya merkezli uluslararası suç örgütüne liderlik eden Guram Chikladze, daha önce de Türkiye’de pek çok polisiye soruşturma geçirmiş, yakalanarak sınır dışı edilmişti.