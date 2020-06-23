Gürcü gazeteci canlı yayında ortalığı birbirine kattı! Birden Rusça konuşarak Putin’e saydırdı

2008'deki Rusya-Gürcistan savaşı sonrası bozulan ilişkilerde gerginliği körükleyen olayların sonu gelmiyor. Geçen yıl Tiflis'te bir TV programında Başkan Putin aleyhinde sarf ettiği hakaretler yüzünden skandala imza atan ve işinden kovulan Gürcü gazeteci Georgiy Gabuniya, bir kez daha aynı tavrı sergileyerek ortalığı karıştırdı.

Daha önce Rustavi 2 kanalında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve ailesine yönelik küfürler ve aşağılayıcı sözcükler savuran ve bu nedenle işinden uzaklaştırılan gazeteci Georgiy Gabuniya, şimdi de Mtavari Arkhi televizyonunun canlı yayınında birden Rusça konuşmaya başladı ve Rus lidere hakaret ederek, ağır sözler kullandı.

Geçen hafta Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, para karşılığı cinayet hazırlığı ile ilgili soruşturma kapsamında bir Rusya vatandaşının, sahte belge hazırladığı ve kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Mtavari Arkhi televizyonunun genel müdürü Nika Gvaramiya, gözaltına alınan kişinin Rus yetkililerin talimatıyla Gabuniya’yı öldürmeyi planladığını iddia etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yöndeki şüphelerin saçma olduğunu belirtmişti.

Anne ve babasına küfür

Gürcü gazeteci Georgiy Gabuniya, geçtiğimiz yaz Rustavi 2 televizyonunda Putin’e ve merhum anne ve babasına küfür ve hakaretler yağdırmıştı. Gabuniya’nın bu davranışı Gürcü izleyicileri kızdırmış, çok sayıda kişi o gece kanalın Tiflis’teki merkezi önünde toplanıp slogan atarak sunucunun kovulmasını talep etmişti.

Ağustos 2019’da ise kanalın sahibi değişmiş, diğer bazı gazetecilerle birlikte Gabuniya da işten çıkarılmıştı.

Kaynak: Sputnik