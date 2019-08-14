0553 313 94 23

Gürcistan'dan Rusya'ya "bariyer" tepkisi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı:- "Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nu, Gürcistan'a yönelik yasa dışı faaliyetleri durdurmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Avrupa Birliği'nin de aracılığıyla imzalanan 12 Ağustos ateşkes anlaşmasına uymaya çağırıyor"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:55
Gürcistan'dan Rusya'ya "bariyer" tepkisi

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da yasa dışı olarak bulunan Rus askerlerinin, işgal hattına yakın ve Gürcü tarafının kontrolü altındaki topraklarda sözde sınır olarak yapay bariyerler kurmayı sürdürdüğü bildirildi.

Rus güçlerinin yasa dışı eylemlerinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür yıkıcı adımlar, işgal hattının yakınında yaşayan vatandaşların zaten ağır insani durumlarını daha da zorlaştırıyor ve güvenlik ortamını daha da istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın 2008'deki Güney Osetya Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uymaya davet edildiği açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nu, Gürcistan'a yönelik yasa dışı faaliyetleri durdurmaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Avrupa Birliği'nin de aracılığıyla imzalanan 12 Ağustos ateşkes anlaşmasına uymaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın provokasyonuna gereken karşılığın verilmesi için uluslararası hukukta mevcut tüm araçların kullanılacağı vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:55
  1. Gürcistan'dan Rusya'ya Güney Osetya tepkisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Park halindeki otomobil alev alev yandı
    1. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    2. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
    3. Karaman’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4..
    4. Motosiklet ile hafif ticari araç..
    5. Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden..
    6. Baraja giren Afganistanlı genç boğuldu
    7. Tatilciler dönüşe geçti, 6..
    8. Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği
    9. Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni..
    10. Tatilciler dönüş yolunda
    11. Bingöl’de 2 köydeçıkan yangın..
    12. Uluslararası Urla IGOR Yelken..
    13. Elektronik ihaleye kimler katılır?..
    14. Malatya’da traktör kazası: 1 ölü
    15. Bayram trafiğine havadan denetim
    16. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    17. Bayramda torunun torununu görmenin..
    18. Haliç Köprüsü'nde intiharı Bakan..
    19. "Terör örgütlerine karşı mücadelemizi..
    20. Bakan Soylu’dan 18. yıl paylaşımı
    21. Elektronik ihaleye nasıl başvuruda..
    22. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4..
    23. Freni boşalan kamyon, evin bahçesine..
    24. Çevrecilerden “yangın” tepkisi
    25. 15 gündür kayıp olan çocuk bulundu
    26. Bodrum'da matbaada yangın
    27. Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde..
    28. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    29. Muğla'da "drift" yapan sürücüye 8 bin..
    30. Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü:..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan