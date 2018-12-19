Gürcistan'dan gelip ne varsa çaldılar!

Ankara'da 9 ayrı eve girerek çok sayıda tablet, televizyon, laptop gibi elektronik ürünlerle ziynet eşyaları çalan ve son zamanlarda vatandaşların korkulu rüyası haline gelen Gürcü şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık eylemlerinde elektronik ve ziynet eşyalarının yanı sıra kol saati, gümüş takı ve para da çaldıkları tespit edildi.

Kapıları kilit açma aparatlarıyla açmışlar

Gürcü hırsızların eylemlerinde kapıları kilit açma aparatları kullanarak açtıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerden P.S.’nin parmak izi kayıtlarında yapılan inceleme sonucu İstanbul’da 2, İzmir’de ise 1 kez sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden ele geçirilen gümüş takılar müştekisine teslim edildi. Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 Gürcü hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.