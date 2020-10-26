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Aktüel Gürcistan'daki rehine krizine neden olan saldırganın kimliği belli oldu
Aktüel

Gürcistan'daki rehine krizine neden olan saldırganın kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:09:05 -
Gürcistan'daki rehine krizine neden olan saldırganın kimliği belli oldu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan ve talep ettiği 500 bin doları aldıktan sonra rehineleri serbest bırakıp kayıplara karışan saldırganın Gürcistan vatandaşı Badri Esebua olduğu bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Bortsvadze, düzenlediği basın toplantısında, başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde 21 Ekim'de bir bankaya girerek 43 kişiyi rehine alan ve talep ettiği 500 bin doları aldıktan sonra kaçan saldırganın 1988 doğumlu Badri Esebua olduğunu açıkladı.

Bortsvadze, Esebua'nın yakalanması için operasyonların sürdürüldüğünü söyledi.

Gürcistan'ın Zugdidi şehrinde 21 Ekim'de bir bankadaki 43 kişiyi rehin alan saldırgan, yaklaşık 500 bin dolar talep etmiş, aksi takdirde rehineleri öldürme tehdidinde bulunmuştu.

Yaklaşık 7 saat süren krizde bazı rehineler salınmış, bazıları da kendi imkanlarıyla kaçmıştı.

Saldırgan, son 17 rehineyi de serbest bıraktıktan sonra, 500 bin dolar, 2 rehine ve bir polis ile olay yerinden kaçmıştı.

Saldırgan, 22 Ekim sabah erken saatlerde polis ile 2 rehineyi serbest bırakarak kayıplara karışmıştı.

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