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Gürcistan'da yeni başbakan adayı açıklandı

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı olarak görev yapan Gakharia'yi aday gösterdi.

03 Eylül 2019 Salı 12:06
Gürcistan'da yeni başbakan adayı açıklandı

Gürcü Hayali Partisi, başkent Tiflis'teki merkezinde yeni başbakan adayını belirlemek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti başkanı Bidzina İvanişvili, partinin yeni başbakan adayı olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yi gösterdiklerini duyurdu.

İvanişvili, "Ben siyasi konseyi toplantısında partinin başkanı olarak yeni Başbakan adayı Giorgi Gakharia'yi gösterdim ve tam destek aldım" dedi.

Gakharia ise aday gösterildiği için partisine teşekkür ederek, yeni bakanlar kurulu listesinin bugün parlamentoya sunulacağını söyledi.

Anayasaya göre parlamentonun, iki hafta içinde yeni kabineyi onaylaması gerekiyor.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "görevini yerine getirdiğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

GIORGI GAKHARIA KİMDİR?

Gürcü Hayali Partisi'nin başbakan adayı gösterdiği Gakharia, 13 Kasım 2017’den bu yana Gürcistan İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Gakharia, 2016-2017 yıllarında ise Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:06
  1. Gürcistan
  2. Giorgi Gakharia
  3. Mamuka Bakhtadze
  4. DÜNYA Haberleri

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