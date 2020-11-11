Gürcistan'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Krtsanisi Doğal Koruma Alanı'nda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında 1000 fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde, Krtsanisi Doğal Koruma Alanı'nda fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Tarım Bakanı Yardımcıları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Törene katılanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programındaki konuşmasını "Zoom" üzerinden izledi.

Büyükelçi Yazgan AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Çok gurur verici bir tablo çünkü gerçekten geleceğe nefes bırakıyoruz." dedi.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti birlikte burada ağaç fidanı dikiyor." ifadesini kullanan Yazgan, ülkelerin sürdürebilir kalkınması için orman ve çevreye önem verilmesinin şart olduğunu belirtti.

Söz konusu kampanyanın aynı anda 25 ülkede gerçekleştiğini anımsatan Yazgan, Tiflis'teki program için başta Gürcistan Tarım Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen kampanyaya aralarında başta Azerbaycan olmak üzere Bosna-Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Kosova, Macaristan, Sırbistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Sudan, Nijer, Cezayir, Senegal, KKTC, Özbekistan ve Arnavutluk gibi ülkeler, Türkiye ile aynı anda fidan dikerek katılım sağlıyor.















