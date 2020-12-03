  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Aktüel

Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı - Buna göre iktidar partisi, tek başına hükümeti kurabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:00:27 -
Gürcistan'da 31 Ekim genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, ülkede 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Seçim Komisyonu'nun açıkladığı seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı. Böylece iktidar partisi, tek başına hükümeti kurabilecek.

Anamuhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku 36, Giorgi Vaşadze - Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloku 4, Avrupalı Gürcistan Partisi 5, Vatanseverler İttifakı Partisi 4, Gürcistan İşçi Partisi 1, Aleko Elisaşvili - Vatandaşlar Partisi 2, Kozalak Partisi 4 ve Lelo Partisinin de 4 milletvekili ile parlamentoya girdi.

Muhalefet, seçim sonuçlarını kabul etmiyor. Seçimlerin yeniden düzenlenmesini isteyen muhalefet partileri, 31 Ekim'den bugüne kadar ülke genelinde defalarca gösteri düzenledi.

Hükümet ise seçimleri yenilememekte kararlı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Baş..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay