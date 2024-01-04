Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak! Bu satın almayla ilişkin kapısını araladı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyinde iken Ülkemiz 2007 yılından beri Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumunda! Gürcistan’da Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacağını duyurdu.

Gürcistan'dan en çok ithal edilen diğer ürünler ise hayvan yemi ve giyim eşyası ve aksesuarlarıdır.