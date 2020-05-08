Gürcistan, Saakaşvili’nin atanması sonrası büyükelçisini geri çağırdı

Gürcistan, Ukrayna Büyükelçisi Teymur Şaraşenidze’yi geri çağırdı.

Gürcistan, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Başkanı Mihail Saakaşvili’nin, Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atanmasının ardından büyükelçisini geri çağırma kararı aldı. Büyükelçinin geri çağrılması kararını Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani açıkladı. Gürcü Bakan, "Bu karar, ikili ilişkilerde belirli sorunların ortaya çıktığını gösteren, diplomatik ilişkilerde kabul edilen bir uygulamadır. Atılacak adımları belirlemek için büyükelçiyle istişare yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani açıklamasında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinin veya stratejik ortaklığın gözden geçirilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı devreye girdi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, Saakaşvili’nin Ukrayna Başbakan Yardımcısı olarak atanması teklifi sonrasında yaptığı açıklamada, Tiflis ve Kiev arasındaki ilişkilerin gelecekteki kaderiyle ilgili endişe duyduğunu söylemişti. Zurabishvili, Saakaşvili’nin bu göreve atanmamasının ardından, Tiflis, Kiev’e şükranlarını dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili’nin, dün Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atandığı bildirildi. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, ardından Saakaşvili, Odessa Bölge Valilisi olarak atanmış ancak, 2016’da görevinden istifa etmişti. Saakaşvili, bir süre sonra Poroşenko’nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkartılmış, ABD’de bulunduğu sırada vatandaşlıktan çıkarılma kararı verilen Saakaşvili, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarlarıyla Ukrayna’ya giriş yapmıştı. Saakaşvili, Kiev’de bulunduğu restoranda emniyet güçlerinin operasyonu ile gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilmişti. Geçtiğimiz sene Ukrayna Devlet Başkanı olarak seçilen Vladimir Zelenskiy, Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılan Mihail Saakaşvili ülkesine dönemiyor.