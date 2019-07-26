Gürcistan Devlet Başkanı şeftali topladı Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Kakheti’yi ziyareti esnasında vatandaşlarla birlikte şeftali topladı.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Kakheti’yi ziyareti esnasında vatandaşlarla birlikte şeftali topladı.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Kakheti bölgesine ziyareti kapsamında şeftali topladı.İlk önce Sagarejo kentinin Udjarma beldesindeki tatil merkezini gezen Zurabişvili, daha sonra Udabno köyündeki tarımsal projeyi inceledi. Bu esnada vatandaşlarla şeftali de toplayan Zurabişvili, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Zurabişvili paylaşımına ise, ABD’nin şeftalisi ile ünlü Georgia eyaletine atıfta bulunarak, “Georgia bizde de şeftaliler var” notunu düştü.

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