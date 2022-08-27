Gürcan Bilgiç'ten büyük gaf! Yok artık...
Spor yazarı ve yorumcusu Gürcan Bilgiç, Azerbaycan'ın Karabağ takımının Ermenistan temsilcisi olduğunu söyledi. Diğer yorumcular Bilgiç'in hatasını düzeltti.
Spor yazarı ve yorumcusu Gürcan Bilgiç, Azerbaycan'ın Karabağ takımının Ermenistan temsilcisi olduğunu söyledi. Diğer yorumcular Bilgiç'in hatasını düzeltti.
A Spor'da yayınlanan ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin değerlendirildiği program büyük bir gaf sahne oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakiplerinin belirlendiği kura çekimi sırasında Azerbaycan'ın Karabağ takımı da konuşuldu.
Bilgiç: Karabağ Ermeni takımı değil mi?
Yorumcu Gürcan Bilgiç, "Malmö Ludogorets ve Karabağ'dan birini tercih ettiğini söylerken daha sonra şu ifadeyi kullandı:
"Karabağ Ermeni takımı değil mi?"
Diğer yorumcu Hüseyin Özkök, araya girerek Bilgiç'in hatasını "Hayır o Azerbaycan takımı" diyerek düzeltti.