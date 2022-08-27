Gürcan Bilgiç'ten büyük gaf! Yok artık...

Spor yazarı ve yorumcusu Gürcan Bilgiç, Azerbaycan'ın Karabağ takımının Ermenistan temsilcisi olduğunu söyledi. Diğer yorumcular Bilgiç'in hatasını düzeltti.

A Spor'da yayınlanan ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin değerlendirildiği program büyük bir gaf sahne oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakiplerinin belirlendiği kura çekimi sırasında Azerbaycan'ın Karabağ takımı da konuşuldu.

Bilgiç: Karabağ Ermeni takımı değil mi?

Yorumcu Gürcan Bilgiç, "Malmö Ludogorets ve Karabağ'dan birini tercih ettiğini söylerken daha sonra şu ifadeyi kullandı:

"Karabağ Ermeni takımı değil mi?"

Diğer yorumcu Hüseyin Özkök, araya girerek Bilgiç'in hatasını "Hayır o Azerbaycan takımı" diyerek düzeltti.