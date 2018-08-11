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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'da 30 kilo eroin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan yurda sokulmak istenen piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirtilen 30.8 kilo eroin ele geçirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:14
Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'da 30 kilo eroin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye’ye giriş yapacak bir TIR'la uyuşturucu getirileceğine yönelik yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Sınır kapısına gelen Ş.K. yönetimindeki TIR, gümrük muhafaza ekipleri tarafından x-ray taramasına sevk edildi.

Ekipler, aracın x-ray’a girmeden önce, şoförün TIR'dan inip, elindeki büyük bir poşeti yandaki başka bir TIR’ın altına bıraktığını tespit etti. TIR x-ray’den çıktıktan sonra, şoför poşeti bıraktığı yerden alınca şüphe uyandırdı. Ekiplerce yapılan aramada 59 paket içerisinde preslenmiş vaziyette 30,8 kilogram eroin ele geçirildi. Şoförün, piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen eroin paketlerini çekicideki doğal boşluklara gizlediği ve x-ray taramasından önce araçtan çıkardığı anlaşıldı. Ş.K.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:14
  1. ticaret bakanlığı
  2. Gürbulak Sınır Kapısı
  3. iran

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