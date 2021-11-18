Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 54 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda, toplam 54 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince gerçekleştirilen risk analizinde, İran'dan bisküvi yüküyle gümrük kapısına geldiği beyan edilen tır riskli olarak değerlendirildi.
Bunun üzerine x-ray taramasına yönlendirilen aracın çekicisinin arka bölümünde bulunan sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Ardından arama hangarına çekilen tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı incelemede, araç çekicisinin arkasında asılı tank içerisindeki şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyon neticesinde 54 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirilirken araca da el konuldu.
Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.