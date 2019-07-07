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Gurbetçilere Avrupa’nın gölgesinde PKK zulmü

Teröristleri Birleşmiş Milletler ofislerinde ağırlayan Avrupa’nın iki yüzlülüğü SETA raporuyla bir kez daha ortaya çıktı Terör örgütü YPG/PKK’nın gurbetçilere yönelik saldırıları bir yılda yüzde 589 oranında artış gösterdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:19
Gurbetçilere Avrupa’nın gölgesinde PKK zulmü

Terör örgütü YPG/PKK’nın Avrupa’daki Türklere yönelik sealdırılarında ciddi artış kaydedildi. SETA’nın tespitlerine göre, 1 Ocak-15 Mart 2018 arasında Avrupa genelinde Türklere ve Türk binalarına yönelik YPG/PKK tarafından yapılan saldırılar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 589 oranında arttı.

Yüzde 589 arttı

Terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’ye Avrupa’da verilen destek, teröre cesaret verirken kendini Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik açık tehdit olarak da gösteriyor. SETA’nın saha araştırması, açık kaynak taraması sonucu hazırladığı raporda, “PKK’nın Avrupa çapında terör faaliyetlerinden hiçbir zaman tam olarak vazgeçmediği” ifade edildi. SETA raporunda, YPG/PKK ile iltisaklı grupların Avrupa çapında 1 Ocak-15 Mart 2018 arasında yaptığı saldırılarda ise bir önceki yıla oranla yüzde 589 artış olduğu ifade edildi. 2017’nin aynı döneminde Almanya’da 6, Yunanistan’da 1, İsviçre’de 1 ve İsveç’te 1 eylem olurken, bu sayıda hızlı bir artış gerçekleşti. 2018’in ilk 2.5 aylık döneminde Almanya’da 42, Yunanistan’da 1, İsviçre’de 1, İsveç’te 3, Fransa’da 6, Hollanda’da 5, Avusturya’da 1, Danimarka’da 1, İrlanda’da 1 ve Birleşik Krallık’ta ise 1 eylem gerçekleşti.

Eylemlerin 20’si Avrupa’daki camilere yönelik oldu. Diplomatik misyonlara 8, Sivil Toplum Kurulaşlarına 9 ve diğer yerlere ise 25 eylem gerçekleşti.

Haraç alıyorlar

Raporda, “Bu saldırılar genellikle ticari işletmelere yönelmiştir. Kimi zaman Kürt iş adamlarını hedef alan saldırılar kimi zaman da diğer Türk vatandaşlarına karşı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda PKK çoğunlukla haraç alamadığı grupları hedef almaktadır” denildi.

Türklere en çok terör saldırısı Almanya’da yaşandı

SETA raporundaki bazı tespitler özetle şöyle: “1988’den 2015’e kadar PKK Avrupa’da doğrudan 34 terör saldırısında bulunurken bu eylemlerin hepsi ölümle sonuçlandı. Bu eylemler arasında özellikle 1992, 1995 ve 1999’da daha yoğun olmak üzere 2000’li yıllarda PKK’nın doğrudan dahil olduğu eylem sayısı 174’e ulaştı. En çok eylemin yapıldığı ülkeler ise Almanya, Avusturya ve Fransa.

2014'ten sonra arttı

Bu eylemlerin amaçları arasında Avrupa ülkelerinin PKK’ya yönelik politikalarını değiştirtmek, bu ülkelerin Türkiye’ye yönelik politikalarının da değişmesini sağlamak, PKK’ya alternatif diğer Kürt grupları caydırmak, Avrupa’da yaşayan Kürt nüfus üzerinde baskı kurarak örgüte yönelik desteklerini pekiştirmek yer almaktadır.

Suriye iç savaşının patlak vermesi ve 2014 yılından sonra özellikle Türkiye’nin PKK’ya yönelik terörle mücadele politikasında kararlılık göstermesiyle birlikte eylemlerde hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu dönemde PKK’nın eylemleri doğrudan Türklere ve Türkiye temsilcilikleri başta olmak üzere cami ve dini merkezlere yönelik olmuştur.

PKK’nın Avrupa’da gerçekleştirdiği terör eylemlerinin biçimlerine genel olarak bakıldığında ise suikast, molotoflu saldırı, adam kaçırma, rehin alma, kamusal mülkleri işgal etme, kamusal mülklere her türlü saldırı ve zorla haraç toplama sırasında işlenen cinayetler ön plana çıkmaktadır.”

YPG/PKK yine savaştırmak için çocuk kaçırdı

BM ile imza attığı “çocukları savaştırmayı bırakma” eylem planıyla işlediği savaş suçlarını itiraf eden terör örgütü YPG/PKK, 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı. SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 3 gün önce ülkenin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo’yu kaçırdı.

Cabo’nun ailesi, BM ile “çocukları savaştırmayı bırakma” eylem planını imzalayarak işlediği suçları kabul eden YPG/PKK’nın, çocuklarını zorla silah altına almak için kaçırdığını belirtti. Aile, bir ay önce de aynı şekilde kaçırılan ve aracılar vasıtası geri getirilen Cabo’nun serbest bırakılarak geri dönmesini bekliyor.

SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın, BM özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre ofisinde “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” hazırlanan eylem planına imza attığı 3 gün önce ortaya çıkmıştı. Uzun süredir 11-16 yaş arası çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK skandal anlaşmayla, bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:19
  1. YPG
  2. PKK
  3. Avrupa

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    Tūrkiye, Bu Ūlkeleri PKK, Konusunda Uyarılmalıdır. PKK nın, Yaptıklarına Göz Yuman Ve Gerekli Cezaları Vermeyen Her Ūlke Bu Olaylardan Ve Ölūmlerden Sorumludur. Hiç Şüphesiz ki. Tūrkiye, Bunu Açık Açık Söylemelidir.
  • HasanHasan21 dk önce
    Onlar da haklı. Bizim sözde vatanseverler, pkknin silahla alamadığı istanbulu, gidip oylarıyla pkk sevicilere trslim ettiler. Tabi ki sırtlanlara cesaret geldi. Daha da beterini yapar bu nankör hainlere!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    But Şerefsiz Hain Alçak PKK/YPGTamamen YOK Edilmelidir. Tūrkiye 'nın, Gūneyi Ancak O Zaman Gūvenli Olur.

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