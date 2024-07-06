'Gurbetçiler yıllık 2 bin Euro vergi ödeyecek' iddiası doğru mu? Bakanlık açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Abdullah Eren, 'Gurbetçiler yıllık 2000 Euro vatana destek vergisi verecek' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Eren "Yalanın fütursuzca yayıldığını üzülerek görmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Günlerdir sosyal medyada gündem olan 'Gurbetçiler yıllık 2000 Euro vatana destek vergisi verecek' iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'den açıklama geldi.

"YALAN" DEDİ

Eren, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden kalbi her daim Türkiye ile atan Avrupalı Türk kardeşlerimize yönelik 'gurbetçiler yıllık 2000 € vatana destek vergisi verecek' yalanının fütursuzca yayıldığını üzülerek görmekteyiz.

* Milli maçlarımızda tribünleri hınca hınç doldurup al bayraklarımızla Almanya sokaklarını donatan Avrupalı Türk kardeşlerimizin vatanseverliği birilerini huzursuz etmiş olmalı ki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan vergi alınması gerektiğine dair temelsiz iddialar ortaya atılıyor.

* Bu yalanı sistematik bir şekilde yayarak vatandaşlarımızın Türkiye’ye olan gönül bağını zedeleyeceklerini düşünen şer odakları, emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır.Yurt dışındaki vatandaşlarımız ana vatan Türkiye ile birdir, beraberdir."

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