Gurbetçiler rekora koşuyor! 860 bin oy kullanıldı

Yurt dışında 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemine gurbetçiler önceki seçimlere oranla daha yüksek bir ilgi gösteriyor. İlk altı günde yurt dışı sandıklarında ve gümrük kapılarında kullanılan oyların ortalaması günlük 130-140 bin civarında oldu. AK Parti kaynakları, 14 Mayıs seçimleri için şu ana kadar yurt dışında kullanılan oyların, 2018’deki seçimlerde kullanılan günlük oylardan yüzde 40 daha fazla olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Sandığa gösterilen yoğun ilgi sebebiyle yurt dışında seçime katılma oranının da yüzde 60’ı aşması bekleniyor. 2018 seçimlerinde sandığa gitme oranı yüzde 50 civarında gerçekleşmişti. 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede kurulan sandıklarda oy verme işlemi 9 Mayıs’ta bitecek.

6 GÜNLÜK RAKAMLAR AÇIKLANDI

YSK, dün 22.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Açıklamada, 797 bin 473 seçmenin oy kullandığı gümrük kapılarında ise bu sayının 62 bin 411 olarak gerçekleştiği, toplam oy kullanan seçmen sayısının ise 859 bin 884 olduğu kaydedildi. Yurt dışındaki seçmenlerin sandığa ilgisinin artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

2. TUR İHTİMALİ KALKABİLİR

Bu arada AK Parti yönetimi yurt dışından gelecek oyların cumhurbaşkanlığı seçimindeki toplam oylara etkisine yönelik bir simülasyon da yaptı. 2018 yurt dışı seçim sonuçlarından yola çıkılarak ve bu seçimlerde sandığa gitme oranının artacağı da dikkate alınarak yapılan simülasyonda yurt dışından gelecek oyların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplam oyuna binde 6’lık bir katkısının olabileceği hesaplandı. 2018 seçimlerinde Erdoğan, yurt dışındaki 1 milyon 500 binden fazla olan geçerli oyun, 900 bine yakınını almış ve bu oylar toplamda aldığı oylara binde üç oranında yansımıştı. AK Parti kurmayları, anketlerin bazılarında kıl payı da olsa ikinci tura kalma ihtimalinin ortaya çıktığını, ancak bunun yurt dışından gelecek oylarla ortadan kalkabileceğine dikkat çekiyor. AK Parti’nin son yaptırdığı ankette de Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan 3-4 puan daha yüksek oy aldığının ortaya çıktığı tespiti yapıldı. AK Parti kaynakları, özellikle İnce’ye gidecek oyların, seçim günü yaklaştıkça yön değiştireceğine yönelik emareler bulunduğuna ve bu trendin anketlerde de görüldüğüne dikkat çekti.

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DAĞ: HEDEF İLK TURDA BİTİRME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2015’te yapılan seçimleri hatırlatarak “7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri bizim için çok ilginç bir örnektir. Biz o dönemde sahada 7 Haziran’ı hissetmiştik. İnsanlar tepkisizdi, gergin giden bir süreç vardı. 1 Kasım’a giderken de ne olacağını gördük, ‘Bir şey olacak’ diyorduk. Şu anda 1 Kasım havası görüyorum. Bu sistemde seçimler 55’e 45, veya 60’a 40 bitecek bir seçim değil. Şu anda AK Parti açık ara birinci. Ama bizim birinci turla ikinci tur arasındaki zorluk anını millete yaşatmamamız lazım. Çünkü zor bir süreç olacaktır. Meclis yapısı oluşmuş olacak. Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Zor bir iki haftalık süreç olacak. O süreci yaşamamız gerekiyor. O sebeple hedefimiz birinci turda ipi göğüslemek” değerlendirmesini yaptı.