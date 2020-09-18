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Aktüel Gurbetçi, yaptırdığı taşınabilinir evinin çalındığını tatile gelince fark etti
Aktüel

Gurbetçi, yaptırdığı taşınabilinir evinin çalındığını tatile gelince fark etti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:53:10 -
Gurbetçi, yaptırdığı taşınabilinir evinin çalındığını tatile gelince fark etti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerde kullandığı taşınabilir hazır evinin çalındığını fark eden gurbetçi, şikayetçi oldu.

Almanya'da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007'de Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye bir sene sonra taşınabilir hazır ev yaptırdı.

Her yıl tatilde Manavgat'a gelen Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Körük, gazetecilere, her yıl tatile geldiğinde evinde 15 gün kaldığını belirtti.

En son geçen yıl eylülde evinde kaldığını aktaran Körük, "Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım, şoke oldum. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Önündeki ağaçları da kesmişler. Bu iki eve 6 tırlık malzeme gelmişti. Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım, şikayetçiyiz." diye konuştu.

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