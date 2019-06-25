Gurbetçi vatandaş, ideal kilosuna Anka sayesinde kavuşacak

Mide küçültme ameliyatlarında elde edilen başarılar, obezite hastalarının tedavi için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni tercih etmelerini sağlıyor.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatlardaki başarı oranının yüksek olması nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki birçok obezite hastasının yanı sıra yurt dışındaki hastalar da operasyon için Gaziantep’i tercih etmeye başladı. Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan 40 yaşındaki Sevda Avcı, internetten yaptığı araştırmalar sonrası Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde obezite ameliyatlarının başarıyla uygulandığından haberdar olunca Hollanda’dan Gaziantep’e geldi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından cerrahi operasyon için bir engeli bulunmayan 95 kilo ağırlığındaki Sevda Avcı’ya laparoskopik olarak tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Avcı, “Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordum, hareket etmekte ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Şu ana kadar yaptığım diyetlerden bir sonuç almadım. Çok araştırdım ve Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatım çok güzel geçti. Kendimi iyi hissediyorum. İlgilerinden dolayı hastane yönetimi, doktorları ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar nedeniyle sadece Türkiye’nin farklı illerinden değil, yurt dışından da hastanemize yoğun talep var. Bugüne kadar çok sayıda mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdik. Hepsi başarılı geçti. Ameliyat olanlar kısa sürede kilo verirken obeziteye bağlı yaşadıkları sağlık sorunlarından da kurtuluyor. Ameliyat olduktan sonra hastalarımız ile iletişimi koparmıyoruz. Yani kendi ülkelerine döndüklerinde bile takiplerine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı da, "Vücut kitle indeksi değerinin 25’ten yüksek olması fazla kilo, 30’dan yüksek olması obezite sınırı olarak tanımlanır. Obezite, yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarına yol açar. Toplumumuzda bu cerrahi yöntemin sadece estetik amaçlı olduğu yönünde yanlış bir düşünce var. Oysa obezite, hayatı kısaltan çok ciddi bir hastalıktır. Bu cerrahi yöntem sayesinde kişiler daha uzun ve sağlıklı yaşayabilmektedirler" şeklinde konuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bazı büyük illeri bile geride bırakacak kadar güzel işlere imza attık. Artık burası sağlık turizmine de katkı sunan bir hastane konumunda. Her şeyden önemlisi insanların gerçekleştirilen operasyondan sonra kısa sürede sağlığına kavuşması ve insanların yaşamlarına katkı sunmak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” diye konuştu.