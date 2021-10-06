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Gündem Gurbetçi iş adamını öldürmüşlerdi: 2 zanlı tutuklandı
Gündem

Gurbetçi iş adamını öldürmüşlerdi: 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli’de çalışanıyla aşk yaşadığı için gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren patron ve olaya karışan 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 22:37:00 -
Gurbetçi iş adamını öldürmüşlerdi: 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda 49 yaşındaki gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 10 bıçak darbesiyle yaralanan Tatlı, kanlar içinde kalırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Cahit Tatlı hayatını kaybederken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu pilates eğitmeni Ceren İ.’nin yabancı uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fırat S. ve olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve A.İ.Ç. gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan Fırat S. suçunu itiraf ederken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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