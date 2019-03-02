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Gurbetçi çift on dakikalık operasyonla fazla kilolarından kurtulacak

Almanya’da yaşayan ve uzun süre fazla kilolarından kurtulamayan karı-koca Samsun’da endoskopik yolla uygulanan mide botoksu işlemiyle normal kilolarına ulaşmayı amaçlıyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
Gurbetçi çift on dakikalık operasyonla fazla kilolarından kurtulacak

Almanya’da yaşayan ve uzun süre fazla kilolarından kurtulamayan karı-koca Samsun’da endoskopik yolla uygulanan mide botoksu işlemiyle normal kilolarına ulaşmayı amaçlıyor.

 

Almanya’da yaşayan gurbetçi çift Hatun (51) ve Musa Sever (52), yıllardır fazla kilolarından kurtulamadı. 94 kilo olan Hatun Sever ve 107 kilo olan Musa Sever bir süre önce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al’a başvurdu. Gerekli tetkiklerden sonra karı-kocaya endoskopik yolla mide botoksu uygulandı. Botoksun ardından karı koca fazla kilolarından kurtulup normal kilolarına ulaşmayı hedefliyor.



"Endoskopik yolla mide botoksu işlemi uyguladık"

 

Botoks uygulaması hakkında bilgi veren Opr. Dr. Al, hastaların kendilerine Almanya’dan ulaştığını söyledi. Her iki hastanın da fazla kiloları olduğunu ifade eden Al, “Diyet denemelerine rağmen bu kilolardan kurtulamadılar. Mide botoksuyla ilgili bizimle iletişime geçtiler. Biz de kendilerine endoskopik yolla mide botoksu işlemi uyguladık. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bundan sonra beslenme uzmanımızın desteğiyle birlikte bir programa tabi tutulacaklar. Almanya’da da biz onlarla iletişime geçerek takip edeceğiz” dedi.



"Yaklaşık 10 dakika sürüyor"

 

Mide botoksu işleminin endoskopik bir işlem olduğunu aktaran Al, “Yaklaşık 10 dakika sürüyor. 1 saat sonra hastalar normal hayatına dönebiliyor. Mide botoksunun amacı mide hareketlerini yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmalarını sağlamak. Daha az acıkma, uzun süre tok kalma hali ve beraberinde beslenme uzmanlarımızın desteği ile birlikte fazla kilolarından kurtulmalarını sağlıyoruz. Botoksun etkisi yaklaşık olarak 4-6 ay sürüyor. 6 aydan sonra botoksu tekrarlayabiliyoruz. Mide de 24 farklı noktaya botoks ilacını uyguluyoruz. Herhangi bir yan tesiri yok. Bir ameliyat işlemi değil. Bazıları daha konforlu olarak erkenden ayağa kalkıyor ve normal hayatlarına geçebiliyor. Genellikle vücut kitle endeksi 35’in altında olan ve 20 kilogram fazlası olan ve bunu veremeyen hastalara uyguluyoruz” diye konuştu.



"Herkese tavsiye ediyorum"

 

2 yıl önce kilo almaya başladığını kaydeden Hatun Sever ise, “Bir türlü durduramadım kilo almayı. Ne yaptıysam faydasını göremedim. Çare olarak eşimle birlikte botoks yaptırdık. 10 dakikada bitti. Çok mutluyum. İyi ki de gelmişim. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir zorluğu yok. 1 gün içerisinde kendine geliyorsun. Şu anda 92 kiloyum. İnşallah 1 ay içerisinde istediğim kiloya ulaşacağım” şeklinde konuştu.



"Botokstan sonra hayatımız daha güzel olacak"

 

Yıllardır kilo veremediğini ifade eden Musa Sever de, “Kilo vermeye zamanımız olmuyordu. Buraya geldik sonunda. Botokstan sonra hayatımızın daha güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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