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Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen gurbetçi vatandaşın aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2019 Salı 18:07
Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan Belçika plakalı otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolunda Çamtepe mevkisinde meydana geldi. Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G., yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Defalarca takla atan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Mehmet G. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 1'i ağır 5 yaralı, Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:07
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