Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı! Akciğer kanseri için büyük umut...

Almanya'da yaşayan Sedat ve Sebanur Akyürek çifti, memleketleri Ordu'daki hastaneye 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağladı.

Akyürek çifti, 50 yıldır yaşadıkları Almanya'dan her yıl olduğu gibi memleketleri Ordu'ya geldi.

Sağlık sorunları ortaya çıkan 68 yaşındaki emekli Sedat Akyürek, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Akciğerinde sorun olduğu belirlenen Akyürek'e burada tedavi uygulandı.

Hastaneye bağışta bulunmak isteyen Akyürek, durumu 66 yaşındaki eşi Sebanur Akyürek ile istişare ettikten sonra hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.

Görüşmeler sonucunda Akyürek çiftinin yaptığı 1 milyon liralık bağış ile hastaneye akciğer kanseri ve kanamada hem tanı hem de tedavi için kullanılan bronkoskopi cihazı alınmasına karar verildi.

İlgili kurumlarca temin edilen cihaz, hastanenin Endoskopi-Bronkoskopi bölümünde kullanılmaya başlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Her şeyi devletten beklememek gerekir"

Sedat Akyürek, AA muhabirine, bir süre tedavi gördüğü hastaneye cihaz bağışı yapmak istediğini söyledi.

Kendilerine ihtiyaç olan cihazın iletilmesi üzerine de almaya karar verdiklerini belirten 3 çocuk babası Akyürek, "Hasta vatandaşların yaşadıkları sağlık sorunlarında erken teşhis için bu cihazın önemi bizlere anlatıldı. Bizler de bunun üzerine hastaların sağlığına daha hızlı kavuşacağını düşündüğümüz için bu cihazı hastaneye aldık. Hayırlı olsun. İnşallah birçok hastamız bu cihaz sayesinde daha hızlı şekilde sağlığına kavuşacaktır." dedi.

Eşiyle bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Akyürek, bu gibi bağışların örnek olmasını istediğini ifade etti.

Akyürek, her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Durumu iyi olan herkesten bunun gibi bağış yapmalarını bekleriz. Çünkü devletimizi oluşturan milletimizdir. Böylece hasta olan vatandaşlarımız sağlığına daha hızlı kavuşmuş olur. Unutmayalım ki mülk Allah'ındır, biz sadece emanetçiyiz." diye konuştu.

Sebanur Akyürek ise cihazın hastanede vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirerek, "Çok sevindik. İlimize bu bağışı yaptığımız için mutluyuz. İnşallah hastalarımıza çok faydalı olur." ifadesini kullandı.

"Erken tanı koymada elimizi güçlendirecek"

Ordu Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer ise örnek davranışlarından dolayı Akyürek çiftine teşekkür etti.

Özer, bronkoskopi cihazının akciğerleri görüntülemeye yönelik hem tanı hem de tedavide kullanıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Gerek akciğer kanseri gerekse akciğer soluk yollarındaki kanamalara müdahale olsun oraları görüntülemeye yarayan ve oldukça da aktif kullandığımız bir cihaz. Bu cihazı hem göğüs hastalıkları hem de göğüs cerrahisi uzmanları kullanıyor. Cihaz akciğer kanserine erken evrede tanı koymada elimizi güçlendirecek. Cihaz olmadığı zaman bazı hastalar başka şehirlere de gitmek zorunda kalıyor. Bu cihaz sayesinde artık Ordu'da hastalara hizmet vereceğiz."

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz da hastaneye bu önemli cihazı kazandıran aileye teşekkür etti.