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Güray Vural, Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da forma giyen Güray Vural’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
Güray Vural, Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da forma giyen Güray Vural’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.


Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gazişehir Gaziantep, tecrübeli futbolcu Güray Vural ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli futbolcu Güray Vural ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Güray Vural takımımızın kampına katılarak, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy’un da katıldığı imza töreniyle kendisini iki yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Güray Vural’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Gaziantep ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu en son Akhisarspor’da forma giyiyordu. Futbola Eskişehirspor alt yapısında başlayan Güray, daha önce Denizlispor, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giydi.


Kariyerinde toplam 324 resmi müsabakaya çıkan Güray Vural, 25 gol atıp 44 asist yapma başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
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