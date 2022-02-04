Gür saçlar için evde keratin bakımı nasıl yapılır? Evde kreatin saç bakımı

Keratin bakımı, çeşitli sebeplerden hasar görmüş, yıpranmış saçların tekran canlı, pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlamak amacı ile uygulanan bir saç bakım uygulamasıdır.

Keratin bakımıyla, saçın kaybettiği protein ve nemin geri alınması sağlanıyor. Saça yapılan bu uygulama ile daha canlı, sağlıklı, dolgun ve doğal bir saç görünümüne kavuşulması sağlanıyor. Saçları yıpratan sülfat ve paraben gibi istenmeyen maddelerin zararları da silinmiş oluyor.

Gür saçlar için evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Önerileri uyguladığınızda, saçlarınıza parlaklık ve düz bir görünüm verebilirsiniz.

Keratin bakımının ilk evresinde öncelikle saçlarınızı kullandığınız şampuanla yıkamalısınız. Şampuanı saçlarınızdan arındırırken ılık su kullanın ve saçlarınızı ıslak bırakın. Özel olarak aldığınız keratin şampuanını saçlarınıza sürün. Şampuanın 20 dakika saçlarınızda kalmasına dikkat ediniz. Bu süre içinde keratin saçlarınıza işleyecek ve ihtiyacı olan proteini alacaktır. Bu işlem sonrasında yine saçlarınızı ılık suyla yıkayın ve ardından saç düzleştirici cihazınızla saçlarınızı çok detaylı şekilde düzleştirin.

Keratin serumuyla bakım

Keratin serumunu kozmetik ürünleri satan mağazalardan temin edebilirsiniz. Keratin şampuanla yıkanan ve tazelenen saçlarınıza keratin serumunu sürmek için saçlarınızı açın ve tarayın. Öncelikle keratin serumunu saçlarınızın uçlarına sürün. Diplere kadar gelmemeye dikkat edin. Serumu saçlarınıza sürdükten sonra ince uçlu tarakla saçlarınızı tarayın. Bu aşamada serumun saçlarda kuruması gerekiyor. Bunun için düşük ayarda saçlarınızı kurutma makinesi yardımıya kurutabilirsiniz. Saçınızı taramayı kuruturken de devam ettirmelisiniz.

Keratin maskesi

Keratin maskesini ise nemli saçlara uygulayacaksınız. Nemlendirdiğiniz saçlara keratin maskesini sürün. Düşük derecede saçlarınızı kurutun ve maskenin saçlara yedirilmesini destekleyin. Keratin bakımının son aşamasında keratin kremini sürün.