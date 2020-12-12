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Yerel Güpegündüz eşkıyalık yaptılar! Polis enseledi
Yerel

Güpegündüz eşkıyalık yaptılar! Polis enseledi

İzmit'te araçların önünü kesip vatandaşların ziynet eşyalarını çaldığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:24:00 -
Güpegündüz eşkıyalık yaptılar! Polis enseledi

Olay, 10 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli bir vatandaşın önünü kesen eli silahlı 5 kişi vatandaşı silah zoruyla aracından indirdi.

Vatandaşın ziynet eşyalarını gasp edip, banka hesabındaki paraları silah zoruyla kendi hesaplarına gönderten şahıslar kayıplara karıştı.

Vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarından vatandaşın ziynet eşyası ve paralarını gasp eden şahısların U.Y., E.T., N.E., M.K. ve M.Y. olduğu tesit edildi. Şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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