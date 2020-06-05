Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Konya’da iki şüphelinin gündüz vakti elektrikli motosikleti soğukkanlılıkla çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 1 Haziran tarihinde saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şüpheli etrafı kontrol ederek elektronik mağazasının önünde bulunan elektrikli motosikletin yanına geldi. Mağaza içerisini kontrol eden şüpheliler, çalışanlara fark ettirmeden soğukkanlılıkla elektrikli motosikleti sürükleyerek uzaklaştı. Bu anlar eczanede bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Elektrikli motosiklete binmek için dışarı çıkan iş yeri çalışanlar motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Kameraları inceleyen iş yeri çalışanları iki şüphelinin motosikleti çaldığını gördü. Kameralara yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin kaldırımdan yürürken etrafı kontrol ettikten sonra soğukkanlılıkla elektrikli motosikleti çalması yer alıyor.

Elektrikli motosikletin sahibi Ali Böge, çalışırken hırsızlığı görmediğini ifade ederek, “Daha sonrasında motorla bir yere gitmek istediğimiz zaman dışarı çıktık, motorun anahtarı vardı ama motor yoktu. Kamera kayıtlarına baktık orada iki şahısın çaldığını gördük. Polise şikayette bulunacağız, faturasını arıyoruz şu anda. 2016’da almıştık motoru. Faturasını bulup şikayette bulunacağız” dedi.