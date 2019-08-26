Günyüzü’nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan göletler yetersiz yağış sebebi ile kurumaya yüz tuttu.

Günyüzü ilçesine bağlık mahallelerde bulunan göletler, kuraklık tehdidi altında. Bu göletler arasında bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Beyyayla mahallesi yolu üzerinde bulunan gölet, nerede ise tamamen kurumak üzere. Yılın yağışsız geçmesi nedeniyle kuruyan göletler yüzünden çiftçiler tarlalar sulanamaz oldu. Yaklaşık bin dekar tarlalarını sulayamayan çiftçiler ise bu durumdan mağdur oluyor. Çiftçilerin tek umudu ise yağacak yağmur yağışlarında. Yağmurların kısa zamanda yağmaması durumunda kuraklığın tarladaki ürünlere büyük zarar vermesinden endişe ediliyor.