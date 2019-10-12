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Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

EURO 2020 Elemeleri Grup maçları nedeniyle profesyonel liglere milli maç arası verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen ekiplerimiz hazırlık maçları oynamayı tercih etti. İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar…

12 Ekim 2019 Cumartesi 23:06
Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

EURO 2020 Elemeleri Grup maçları nedeniyle profesyonel liglere milli maç arası verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen ekiplerimiz hazırlık maçları oynamayı tercih etti. İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar…

Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bugün hazırlık maçlarına çıktılar. İşte, tüm detaylar…

İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

Galatasaray-İstanbulspor: 3-2

Gaziantep FK-Adanaspor: 3-2

Başakşehir-Yeni Malatya: 1-0

Göztepe-Menemenspor: 3-2

Denizlispor-Altınordu: 3-1

Gençlerbirliği-Keçiörengücü: 1-0

Konyaspor-Eskişehirspor: 1-0

Antalyaspor-Desna: 2-1

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:06
  1. Malatya
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Eskişehir
  6. Denizli
  7. Antalya
  8. Adana
  9. Günün toplu sonuçları!
  10. hazırlık maçlarında alınan sonuçlar
  11. toplu sonuçlar
  12. alınan sonuçlar

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