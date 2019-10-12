Günün toplu sonuçları! İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar
EURO 2020 Elemeleri Grup maçları nedeniyle profesyonel liglere milli maç arası verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen ekiplerimiz hazırlık maçları oynamayı tercih etti. İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar…12 Ekim 2019 Cumartesi 23:06
EURO 2020 Elemeleri Grup maçları nedeniyle profesyonel liglere milli maç arası verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen ekiplerimiz hazırlık maçları oynamayı tercih etti. İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar…
Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bugün hazırlık maçlarına çıktılar. İşte, tüm detaylar…
İşte, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar
Galatasaray-İstanbulspor: 3-2
Gaziantep FK-Adanaspor: 3-2
Başakşehir-Yeni Malatya: 1-0
Göztepe-Menemenspor: 3-2
Denizlispor-Altınordu: 3-1
Gençlerbirliği-Keçiörengücü: 1-0
Konyaspor-Eskişehirspor: 1-0
Antalyaspor-Desna: 2-1
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