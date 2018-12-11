Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi11 Aralık 2018 Salı 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.774
|-0,72
|BIST ANKARA
|124.195
|-0,31
|BIST ANTALYA
|54.121
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|46.694
|-0,59
|BIST BURSA
|129.942
|0,50
|BIST DENIZLI
|76.841
|0,43
|BIST ISTANBUL
|92.076
|-0,41
|BIST IZMIR
|154.245
|-0,15
|BIST KAYSERI
|271.721
|-1,88
|BIST KOCAELI
|213.551
|-1,15
|BIST KONYA
|59.897
|-4,43
|BIST TEKIRDAĞ
|156.082
|-0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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