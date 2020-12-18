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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:41:30 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.8800,37
BIST ANKARA2.2610,44
BIST ANTALYA2.044-0,06
BIST BALIKESİR1.8940,07
BIST BURSA3.4900,23
BIST DENIZLI2.764-0,11
BIST ISTANBUL1.4761,23
BIST IZMIR3.1160,25
BIST KAYSERI8.0200,19
BIST KOCAELI3.386-0,17
BIST KONYA3.210-0,80
BIST TEKIRDAĞ9.1700,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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