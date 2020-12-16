Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.983
|0,21
|BIST ANKARA
|2.249
|0,86
|BIST ANTALYA
|2.042
|-0,62
|BIST BALIKESİR
|1.921
|1,84
|BIST BURSA
|3.565
|0,20
|BIST DENIZLI
|2.770
|0,32
|BIST ISTANBUL
|1.464
|0,91
|BIST IZMIR
|3.168
|0,94
|BIST KAYSERI
|7.952
|0,21
|BIST KOCAELI
|3.435
|0,58
|BIST KONYA
|3.305
|1,73
|BIST TEKIRDAĞ
|9.291
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)