Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.144
|0,04
|BIST ANKARA
|2.219
|0,80
|BIST ANTALYA
|2.088
|0,78
|BIST BALIKESİR
|1.848
|1,10
|BIST BURSA
|3.552
|1,11
|BIST DENIZLI
|2.799
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.452
|1,34
|BIST IZMIR
|3.136
|0,46
|BIST KAYSERI
|8.082
|0,51
|BIST KOCAELI
|3.372
|1,61
|BIST KONYA
|3.457
|-5,83
|BIST TEKIRDAĞ
|9.446
|3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)