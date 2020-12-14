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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:23:17 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.1440,04
BIST ANKARA2.2190,80
BIST ANTALYA2.0880,78
BIST BALIKESİR1.8481,10
BIST BURSA3.5521,11
BIST DENIZLI2.7990,10
BIST ISTANBUL1.4521,34
BIST IZMIR3.1360,46
BIST KAYSERI8.0820,51
BIST KOCAELI3.3721,61
BIST KONYA3.457-5,83
BIST TEKIRDAĞ9.4463,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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