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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:31:05 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.141-2,57
BIST ANKARA2.192-0,62
BIST ANTALYA1.984-0,58
BIST BALIKESİR1.716-0,81
BIST BURSA3.476-0,08
BIST DENIZLI2.8651,69
BIST ISTANBUL1.366-1,67
BIST IZMIR3.0830,33
BIST KAYSERI7.329-1,54
BIST KOCAELI3.082-1,05
BIST KONYA2.508-1,58
BIST TEKIRDAĞ9.2862,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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