Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.141
|-2,57
|BIST ANKARA
|2.192
|-0,62
|BIST ANTALYA
|1.984
|-0,58
|BIST BALIKESİR
|1.716
|-0,81
|BIST BURSA
|3.476
|-0,08
|BIST DENIZLI
|2.865
|1,69
|BIST ISTANBUL
|1.366
|-1,67
|BIST IZMIR
|3.083
|0,33
|BIST KAYSERI
|7.329
|-1,54
|BIST KOCAELI
|3.082
|-1,05
|BIST KONYA
|2.508
|-1,58
|BIST TEKIRDAĞ
|9.286
|2,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)